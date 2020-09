Selon plusieurs influenceurs tech, il se passe en ce moment sur Ebay des reventes massives de geforce 3080 RTX fraichement acquises, et ces reventes se font à prix d'or largement au delà des tarifs Nvidia, surtout vu la faible disponibilité des cartes, c'est vraiment très lamentable, certains voulant se faire du blé au détriment de ceux n'ayant pas pu précommander...Saluons Sony qui grâce à certaines mesures (précommandes limitées à un exemplaire) va faire en sorte que ça n'arrive pas aussi pour la PS5

posted the 09/17/2020 at 07:51 PM by jaysennnin