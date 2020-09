Y'a GoNintendo qui dit que Bloomberg a dit que Nintendo a dit qu'ils ont encore plein de jeux à présenter pour 2021 et les années à venirLa Nintendo Switch (329€ ou 229€ en Lite) n'est définitivement pas morte, malgré les sorties de la Xbox Series S (299€), la Playstation 5 Digital Edition (399€), la Xbox Series X (499€) et de la Playstation 5 (499€) !

Like

Who likes this ?

posted the 09/16/2020 at 07:46 PM by linkle