Konbanwa ! Selon le site Web de Deadline Entertainment, Sony Pictures prépare une adaptation live du manga Gantz. Selon certaines rumeurs, le producteur et scénariste Marc Guggenheim (Arrow, Legends of Tomorrow) est « déjà en affaires avec Sony Pictures pour adapter le roman graphique Gantz. »Le 23 mai, lorsqu’on lui a demandé sur Twitter s’il travaillait sur une adaptation de Gantz, Guggenheim a déclaré: « Je m’amuse beaucoup avec »."Thank you," he told one fan who asked after the anime adaptation. "I'm having a lot of fun with it."Pensez vous que Gantz ferait un bon film live action version US ?