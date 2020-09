steep 2 ce soir ?



bonjour à tous,



je sais d un développeur (s il ne m a pas menti) que steep 2 est en développement chez ubi.



il y a un mois, il m avait laissé entendre que le reveal n allait plus tarder, puis il y a quelques jours qu ils étaient à la bourre, et qu ils devaient queuter certains trucs pour être dans les temps.



plus grand, plus de choses à faire, plus mieux quoi...



je pose ça la pour les fans bien que moi même non intéressé, voir même plutôt surpris qu ubi fasse une suite, j imagine que le premier c est donc bien vendu ?