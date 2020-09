No More Heroes III sortira sur Nintendo Switch en 2021 selon son concepteur, Suda51, à cause de l'épidémie mondiale de COVID-19. (T▽T)Moi, j'attends aussi des nouvelles de Bravely Default 2, je l'attends avec impatience depuis cet été, mais je crois qu'il ne sortira pas cette année (╬ Ò ‸ Ó)

posted the 09/10/2020 at 02:38 AM by linkle