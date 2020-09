J'ai pris le jeu a sa sortie finalement, je n'attendrais pas la version PS5 (me limitant donc a Ratchet&clank et Spider-Man: Miles Morales dans la fenêtre de sortie de la machine), c'est donc lui qui clôture la fournée de jeu que j'aurais eus sur Playstation 4.Mais du coup, j'ai joué quelques heures et les critiques sont tellement injustifié bordel. Quel tuerie, je prend mon pied comme Marvel's Spider-Man puissance Avengers! Quel fun la maniabilité des personnages, ses derniers disposent d'une excellente marge d'évolution comme le héros pré-cité dans son jeu solo, les combats sont bien rythmés et l'impact des coups/combos bien retranscrit. La difficulté est au poil également, je joue en normal et je suis mort plusieurs fois, ça fais plaisir d'avoir un peu de challenge!Encore sur les personnages, beaucoup de personnalisation c'est super complet, que ce soit tenue, équipement etc, un truc bien bossé. L'histoire j'en suis a 29% et j'adore, mettre en avant Miss Marvel a été une excellente chose car futur tête importante chez Marvel (et ça change surtout d'avoir Iron Man/Cap au 1er plan) j'aime bien la naissance de MODOK aussi j'ai hâte de voir la suite!J'ai aussi vu et lu que le jeu était répétitif. Euh. Clairement non. Certes les missions se présentent de la même manière, mais je vois pas en quoi c'est plus répétitif (encore une fois) qu'un Marvel's Spider-Man surtout que là on peux changé de personnage a souhaite histoire d'avoir une autre palette de coup et/ou d'approche selon le personnage.GROS point qui va faire mal sur la longueur (ce que certaines fois les gens ont du mal a prendre en compte) la flopée de DLC GRATUIT qui s'annonce. Dans quelques mois le jeu sera d'un tout autre niveau sans avoir ressorti la carte bancaire et je pense que le contenu sera assez colossale. On va vraiment avoir un univers complet et bien structuré dès le premier opus (si suite il y a) vraiment cool et j'ai hâte de découvrir des personnages souvent peu mis en avant dans l'univers Marvel.Pour finir, visuellement il est très propre. Certes moins joli que TLOU2 (forcément) mais il reste très agréable surtout qu'il y a pas mal d'effets visuels à l'écran certaines fois. Cependant habitué au MCU c'est vrai que certains personnages font plus cosplayeur qu'autre chose de tête (comparaison du Cap' et Nick Fury fasse aux figures du MCU ça fais mal) mais après c'est normal ce n'est pas le MCU. J'aurais aimé plus de charisme pour certains d'entre eux. Après ici le point positif qui en ressort c'est qu'on a l'impression que ce sont des no-name qu'on pourrait voir n'importe ou dans la rue.Bref très content d'avoir pris Marvel's The Avengers. Même si il ne rivalise pas avec les Batman et Spider-Man il en reste quand même très très bon, d'autant plus qu'il propose quelque chose de différent avec son système d'équipe. Mêlant Solo/Multi c'est une bonne idée et ça marche.