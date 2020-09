Salut à tous!



Voilà, ils ont essayé de remplacer l'E3 et ça partait d'une bonne attention. Cependant cet éclatement de la fenêtre de communication a entraîné chez moi une disparition totale de mon attention. J'ai strictement zéro hype.



L'E3 c'est un peu comme les jeux olympiques/coupe du monde de foot du JV à mes yeux. Pendant quelques jours tu apprends tout, ya 100 événements par jour et les studios/constructeurs sont obligés de se bouger pour proposer quelque chose. Alors oui parfois c'était nulle et même un peu trop "sophistiqué" (monsieur flûte chez playstation).

On était tous ensemble, sur une courte période et finalement je trouvais ça cool cette fête du JV.



Aujourd'hui, les salons physiques ne servent plus à rien d'après les études de marchés et même annoncer son jeu/hardware plusieurs mois à l'avance aussi. On peut le voir chez Apple qui lâche un truc hors de prix 2 jours avant sa sortie. Playstation qui n'arrête pas de spammer ma boîte mail s'en inspire probablement.

De toute façon, personne n'essayera la console dans les salons à cause de ce virus de merde. Bref...



Tout ça pour dire, la finalité n'a pas changé. On va l'avoir notre Xbox series X, PS5 et autre GTA6. Simplement le marketing 2.0 nous aura volé notre petite fête de la hype. Ce long chemin balisé qui voulait qu'on annonce la console, des jeux, l'OS...

On va tout savoir, mais probablement à la caisse.



Perso, je ne regarde même plus les stream type Gamescom Opening Night Live animé par mister doritos. Les studios n'ont plus besoin de personne. Chacun fait sa petite vie, chacun son événement.