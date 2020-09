Hello,Cela fait bientôt deux jours d'intense recherche que je cherche un bon moniteur, principalement en 27p en 1440p. (afin d'avoir un bon rapport de ppi dans ce format).Cependant, avec toutes les contraintes des dalles VA et IPS, je n'arrive pas à me décider.Je cherche personnellement à remplacer mon écran Asus VG278 144hz car j'en ai un peu marre de sa dalle TN qui délave totalement les couleurs. La différence entre ma TV Lg 55E7N Oled et le retour sur mon moniteur PC est une déception à chaque fois ^^Pour info, je joue principalement dans une pièce plongé dans le noir.Ma principale source d'incertitude est sur le type de dalle à prendre entre de l'IPS et du VA.Pour un usage composé de 80% de jeux vidéos / 20% retouche image/surfs etc.. il semblerait que une dalle VA me soit plus approprié. D'autant plus que je vois beaucoup de vidéo où l'IPS Glow est un vrai soucis pour des jeux sombre plongé dans le noir.Cette vidéo illustre un peu mon indécision lors d'écran noir https://youtu.be/4YziWErIr_w?t=94 C'est dommage, j'étais à deux doigts de m'orienter vers ce moniteur :LG UltraGear 27GN850-B qui semble au top mais encore une fois, l'IPS Glow semble très problématique. Y compris pour la techno en général..Je cherche donc maintenant des dalles VA avec en priorité la meilleure qualité d'image (contraste etc..) avec dans la mesure du possible du G SYNC en 144hz.Je m'en remets à vous pour des conseils et des moniteurs que vous avez pour lequel vous êtes satisfait svpMerci d'avance ^^