Une PS4 1TO + 2 Manettes + 7 jeux physique :



Pro évolution soccer 2015 ( boîte abîmée)

Killzone shadowfall

One Piece Burning blood (CD promotionnel dans steelbook)

Naruto to boruto shinobi striker (CD promotionnel)

Tales of Zestiria(CD promotionnel)

Dragon ball xenoverse 2 (CD promotionnel)



Le tout : 250 €



Jeux à l'unité :



Uncharted trilogy 12 €

Uncharted 4 15 €

The order 1886 10 €

Journey collectors edition 25 €

Les chevaliers de baphomet : la malédiction du serpent 15 €

Assassin's creed syndicate (ss blister) 15 €

TLOU Remastered 13 €

One piece : Pirate warriors 3 20 €

Bloodborne 15 € (réservé)

GoW 3 Remastered 10 €

Batman Arkham Knight (ss blister) 10 €

Attack on Titan wings of freedom 20 €

Redout 10 €

Doom 10 €

Jojo's Bizarre Adventure : Eye of heaven 40€

Street Fighter V 10 €

Naruto Shippuden : UNS 4 10€

11-11 Memories retold 13 €

Heavy Rain & Beyond 2 souls collection 13 €

Life is strange 10 €

Knowledge is power 10 €

Detroit become human 15 €

Until Dawn 10 €