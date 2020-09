Bonjour à tousA qui faites-vous confiance pour les modèles customs ?EvgaAsusGigabyteInno 3DGainwardPNYZotacColorfulPalitIl y a quelque chose d'étrange pour les customs personne n'a adopte le système de refroidissement des founder edition.Même si c'est un détail les custom sont d'un classicisme voir moche pour certaines.Manque plus que les bench et les tests pour chacune d'entre elles.

posted the 09/02/2020 at 01:10 PM by mrponey