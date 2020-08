Le projet a atteint les 4,3 Millions de Dollars et plus, il reste encore beaucoup d'objectifs jusqu'au 5 Millions.C'est un des projets les plus sérieux de cette année, il devient le 5ieme jeu le plus financé sur Kickstarter et ce n'est pas fini, il y a plus de 44000 contributeurs et ça monte, ça monte.Suivez le live qui commence à 14h pour la fin de campagne.Les résultats du vote pour le design de la Kunoichi seront annoncés à 18h, juste après la fin de campagne Kickstarter surà cet adresse.Vous pourriez attendre sa sortie et l'acheter à ce moment la, mais vous ne bénéficierez pas des Dlc gratuitement.Une version physique représente 48 euros et la digitale 32 euros à peu près.(Pour ceux qui ont du mal à régler avec leur carte bancaire, Kickstarter accepts Visa, Mastercard, and American Express. It also accepts pre-purchased Visa cards so that can be another option. En gros il suffit d'appeler sa banque en cas de rejet pour le site kickstarter)Le jeu sortira sur quasi tout les supports lors de sa sortie et sera bien entendu traduit dans quasiment toute les langues dont le français.Voila un aperçu vidéo mettant en vedette le système d'attaques combinés.La liste des contributeurs par région