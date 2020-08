Depuis aujourd'hui j'ai un sérieux bug sur GK je ne peut plus scroller les pages. Seul la page principale fonctionne. Pour les autres la barre de scrolling disparaît a droite et les touche clavier ou souris ne marche pas.



Si je revient sur la page principale sa remarche. GK est le seul site a ma le faire, et sur plusieurs navigateur (chrome, edge...)



Quelqu'un a une idée? J'ai prévenu Shanks au cas ou..