Après le report d'Halo Infinite à 2021, des rumeurs assez extravagantes ont commencé à circuler comme quoi le jeu ne sortirait pas avant 2022 et laisserait tomber la Xbox One. 343 Industries a choisi de prendre la parole pour y mettre fin.



Via une réponse à un Tweet, le gestionnaire de communauté de 343 John Junyszek a déclaré qu'il n'y avait « aucun changements prévu pour la sortie en 2021 ou les plateformes et appareils sur lesquelles le jeu sortira. » Junyszek ajoute : « Nous créons Halo Infinite pour être au mieux sur chaque appareil ou plateforme. »