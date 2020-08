J'ai terminé le jeu de base et le DLC The Hidden One pour 5 €. Et franchement, j'ai bien aimé bien que ce soit très ressemblant au jeu de base quand même sans grande nouveauté pour pas dire aucune. La durée de vie est plutôt bonne, j'ai mis une douze heures environ pour clean toute la Map et tout récupéré.



Maintenant, je me demandais si le deuxième DLC la malédiction des pharaons vaut le coup également ? Il est un peu plus cher, 20 € quand même mais il me tente bien avec son côté un peu plus surnaturel ? Ma question est dans le titre alors, ça vaut le coup de lâcher 20 boules pour ça ?



Merci d'avance pour vos réponses !