Mega Drive

Après l'Amiga CD32, la 3DO ou encore la NEC PC-FX, je continue mon exploration des consoles maudites.



Avec cette fois une question existentielle :



Est-ce que l'extension 32X pour Sega Mega Drive, prévue pour multiplier par 40 sa puissance, a été le début de la fin pour SEGA ?



Entre SEGA Japon et SEGA Of America, revivez les passes d'armes qui ont animé la conception de la machine mais aussi sa distribution. Est-ce que la différence de stratégie commerciale n'est-elle pas également responsable de cet échec ?



En tout état de cause, on en profitera pour jouer à quelques titres emblématiques de la machine : Virtua Racing, Doom, Star Wars Arcade, Knuckles Chaotix, Kolibri et quelques titres Mega CD 32X...