Shadow of the Tomb raider

Développeur : Eidos MontrealDate de sortie : 14 septembre 2018Genre : Action AventurePITCH :Dernier chapitre du reboot Tomb Raider.Lara continue de poursuivre les trinitaires responsable de la mort de son père.Afin de les empêcher d'atteindre leur but, Lara s'empare d'un artefact Maya, causant une série de catastrophes naturelles.Les scénarios de TR se ressemblent et celui-ci ne fait pas exception. Un artefact qui à le pouvoir de changer le monde, un méchant à la tête d'une organisation qui veut plus qu'il ne peut avoir et Lara, au milieu, pour stopper le tout.Un scénario plus sombre et une Lara avec le poids des remords... dont les émotions et les répercutions ne seront qu'effleurés. (Mais qui nous donnera un aperçu de la belle quand elle devient la bête dans un moment de badasserie plutôt sympathique)L'histoire se laisse poursuivre sans qu'on décroche mais, on ne restera pas accrocher au jeu pour ce point.GAMEPLAY :Le gameplay reste pratiquement identique dans ce nouvel opus.Dans les nouveautés :- Lara pourra à certains moments, se barbouiller de boue pour se fondre dans le décors, tel un John Rambo, pour mieux prendre ses ennemis par surprise.- Lara pourra aussi choisir des parties de vêtements séparés, donc, plus une seule tenue mais le haut et bas interchangeables, pour lui conférer des bonus différents. Plus d'xp, plus silencieuse, plus de matériaux etc...- Lara pourra pourra mixer et consommer des herbes pour augmenter sa perception ou ses réflexes (ralentissant le temps) etc...Lara devra comme depuis le reboot, ramasser divers consommables et outils pour upgrader son équipement (toujours aussi fourni alors qu'on utilise l'arc dans 95% des cas), résoudre des énigmes dans des tombeaux facultatifs, chasser des animaux etc...Le gameplay est toujours aussi efficace et plaisant mais moins rythmé quand dans les précédant. Le gros de l'action vient surtout vers la fin du jeu.Avant ça, on aura plus à faire avec la chasse, cueillette, découverte de tombeaux, artefacts et leur origines au travers de monologues afin de gagner des XP pour débloquer de nouveaux skills.Le jeu propose beaucoup plus d’interactions avec les PNJ que dans les précédents TR. Offrant une dizaine de quêtes annexes et défis à réaliser.Certains tombeaux offrent des "énigmes" plutôt sympas bien que trop simple, bien loin du temps des énigmes tordues des premier TR.Le jeu offre enfin de vraies phases d'exploration sous marine, chose qui manquait cruellement dans les précédents.Lara répète toujours sans cesse la prochaine étape à faire d'une énigme lorsqu'on utilise la perception... Quand on cherche à récolter toutes les ressources aux alentours, ça devient vite pénible d'entendre Lara répéter la même chose.Le jeu m'a semblé plus court que les précédents mais je pense avoir quand même joué plus de 25heures.RÉALISATION :Pour la partie graphique, rien à dire. C'est très beau et détaillé.Eidos Montreal à des graphistes talentueux... Beaucoup de fois dans le jeu, je me suis à tout simplement contempler la DA et le soucis du détail de certains écrans.Le rendu est vraiment magnifique par moments. Que ce soit les tombeaux, la densité de la végétation des jungles ou les reflets sous l'eau... Graphiquement, c'est une réussite.Par contre, on reste dans les mêmes décors extérieures du début à la fin, la jungle.Pour ce qui est des PNJ, ils sont dans l'ensemble correctes.Que ce soit les animations ou modélisation.Lara par contre, à encore changé. Son visage est moins fin, moins attractif... surtout pendant certaines expressions faciales lors des cut-scenes.Lara à denouveau eu recours à une réduction mammaire... Alors que son fessier, lui semble plus exposé et ses bras plus musclés sont plus réalistes par rapport à ses activités.Pour les animations et contrôles de Lara, ça reste perfectible par moments.Lara est généralement bien animée mais sont animation de course est perfectible.Certaines animation lors des sauts... qui manquent de précision lors d’interactions avec le décors. On pourra voir Lara se replacer car elle était trop haut et trop sur le côté par rapport au décors avec lequel elle interagit.Pour le reste, les commandes répondent très bien.Pour ce qui est de la partie audio;On à droit à des musiques d'ambiance réussies mais aucune marquante.Là encore, on est bien loin des thèmes que l'on pouvait avoir dans les premiers TR.Pour ce qui est des voix, on à droit à des PNJ parlant dans leur langue d'origine.Ce qui est vraiment une très bonne chose pour l'immersion dans un jeu... Malheureusmement, Lara ne parle qu'en anglais... Alors que les PNJ aborigènes parlent dans leur langues natale... ou espagnole pour les autres.Ça aurait été plus naturel que Lara parle dans la même langue.Par contre, dans ce dernier opus, Lara est beaucoup plus en contacte avec Jonah.Envie de copier les binômes scénaristiques à la Naughty Dogs.Si envie de copier les Dogs il y a eu, ça aurait du être pour les cut-scenes. Celles-ci sont de bonne qualité la plupart du temps mais manquent de grosse mise en scène à la Uncharted.Certaines "courses poursuites" aussi manquent de finissions. Vers la fin du jeu, les "courses poursuite" sont mieux gérées.Et pour finir, le framerate.Celui-ci est plus ou moins stable sauf dans les villes, ou il sera pas vraiment constant.C'est pas vraiment gênant car la précision et la rapidité ne sont pas nécessaires dans ces lieux mais les drops de framerate sont assez nombreux pour être mentionnés.En résumé,Un bon Tomb Raider mais pas le meilleur. Loin de là.Au lieu de finir en apothéose, Shadow of the Tomb Raider nous livre un scénario déjà revisité, sans le moindre rebondissement et avec une progression moins soutenue que par le passé.Heureusement, les bases du gameplay sont assez solides pour qu'on passe un bon moment même si on aurait aimé plus de variété/contenu et que SE/EM ne se reposent pas sur leurs acquis.Un jeu qui fait le taf mais qui aurait mérité d'aller plus loin, histoire de finir en beauté.+ La DA vraiment réussie.+ Gameplay solide+ Phases aquatiques+ Les langues- Scénario ultra connu qui ne va pas au bout des ses idées- Une Lara au sex-appeal moindre- Manque de consistance générale- Framerate/10