Le 20 Août 2013, PlayStation décide de baisser la PS3 a 199€ avant l'arrivée de la PS4.



Résultats :



3,294,000 PS3 vendues entre 20 Août 2013 et 30 Décembre 2013



Même avec la sortie de PS4 sortie le 14 Novembre 2013, la PS3 se vend très bien grâce a un prix attractif 199€



Cette réduction permettra de toucher un public un peu plus large, d'autant plus que le catalogue de jeux se révèle particulièrement développé et riche en exclusivités de qualité.



A votre avis, PlayStation va faire baisser quand la PS4? dans une semaine ? Septembre ?...