Le prochain épisode d'Animal Talking, le talk-show qui se déroule à l'intérieur d'Animal Crossing: New Horizons, sera diffusé le 12 août 2020 à 19 h. Comme d'habitude, il y a une liste d'invités de renom présents, et cette fois-ci, il y aura quelqu'un du côté de Xbox :le chef de la Xbox, Phil Spencer qui risque encore de déclarer sa flamme pour Nintendo ...Bisous philou nous aussi on attend le gamepass et xcloud sur switch avec impatience !