On dira ce qu’on voudra sur la qualité du truc et des jeux présentés (même si on avait été prévenus) mais n’empêche...Faut quand même souligner le fait que 100%, et j’insiste sur le « 100% » des jeux présentés ont bénéficié d’un minimum de gameplay, et c’est quand même important de le souligner.Bon après, quasi aucun des jeux montrés ne m’intéressent, mais au moins, pour le coup on a eu du gameplay pour CHAQUE jeu.