Depuis que la zone Risky Reels de Fortnite à été libéré des profondeurs plus tôt en juillet un nouveau bug été découvert et permet à ceux qui l'exploitent de gagner toutes les batailles.



Si les joueurs effectuent plusieurs étapes très spécifiques, ils peuvent en fait se propulser sous la carte de Fortnite. De cet endroit, ils sont à l'abri non seulement des tirs et de la détection de l'ennemi, mais aussi de la tempête. Les joueurs peuvent s'asseoir sous la carte et laisser la tempête passer juste au-dessus d'eux, et personne d'autre ne peut alors se rendre à l'endroit où le bug se produit. C'est un moyen simple d'obtenir des victoires faciles.





Il ne fait aucun doute que ce problème sera tôt ou tard résolu par Epic, mais aucune déclaration n'a été faite à ce jour. Ce n'est pas vraiment le premier bug majeur du jeu, et ce ne sera pas le dernier. Il n'y a pas si longtemps, un bug de nom d'utilisateur a fait planter Fortnite. Cela dit, la présence de tels bugs fera probablement toujours partie de l'existence de Fortnite