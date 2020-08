Que c'est lent pour télécharger un jeu!J'ai pourtant un bonne connexion, certes ce n'est pas la fibre mais assez bonne quand même. Je télécharge par câble et personne n’est sur ma connexion et en ce moment-là je voudrais télécharger Forza mais j'en ai pour 20hFranchement je voudrais bien investir mes €€ dans votre GamePass et ne plus piraté mais télécharger un jeux via torrent hum hum va plus viteAlors MS svp augmentez la bande passante de vos serveurs !Sur Xbox One c’est pareille ??