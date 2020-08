Petit succès en cet été assommant de chaleur.



En effet, Obsidian et ses développeurs viennent d'annoncer sur Twitter que leur dernier petit jeu, Grounded, a atteint 1 Million de joueurs 48h après sa sortie.



Sans autres précisions, les chiffres semblent englober aussi bien les joueurs GamePass que les joueurs ayant acheté le jeu sur Steam. Mais on peut remarquer que depuis il y a 5 jours, le jeu est en tête des ventes sur Steam, symbole d'un certains succès.



En fin de compte, malgré des mécaniques de craft et de survie très classiques, le jeu semble avoir convaincu par le charme de son univers assez orignal, le tout intégrant ses mêmes mécaniques de façon organique.

Néanmoins, le succès du jeu sur la longueur est en question vu que par son statut d'accès anticipé, le contenu est assez modeste pour l'instant (malgré un squelette de jeu assez solide) et les développeurs auront fort à faire pour garder le joueur attentif à l’évolution du jeu.