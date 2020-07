Bonsoir ! Voilà, après avoir longuement cogiter, j'hésite VRAIMENT à prendre GOT. Au début, le jeu ne m'intéressé pas. J'avais l'impression de voir un AC skin Japon et j'avais décidé de faire l'impasse... Mais bref, depuis quelques jours je vois pas mal de vidéo enfin quelques une sans me spoilers et ça donne putain d'envie en fait ! Je pense franchir le pas MAIS j'aimerais connaître votre avis et j'ai quelques questions également.



- l'Open World est t'il intéressant à parcourir ? Pas chiant etc... Avec des collectibles de merde ou des trucs de ce genre ?



- les quêtes annexes sont bien ? Bien écrite ? Intéressante a faire ?



- le solo ça donne quoi également, c'est Intéressant ?



- le jeu est t'il beau sur PS4 de base ? La Map est grande ?



- ya des démembrement ? Ya t'il un cycle jour nuit et météo dynamique ? (Me semble que oui mais je préfère que vous me le confirmer)



- Au niveau des combats et de la difficulté ça donne quoi ?



Et pour finir, votre avis ?



Je vous remercie d'avance, allez vendez moi du rêve pour voir si je l'achète (ou pas )