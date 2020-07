Hello les amis,J’ai besoin de vos lumières, j’ai récemment acquis une LG C9 OLED et j’ai vu qu’une mise à jour a ajoutée le modedans l’optionVisiblement seul 3 jeux ont cette option :- Call of Duty- GT Sport- No mans SkyJ’ai vu plusieurs vidéos Youtube qui recommandent d’activer le mode HGIG tout le temps, et d’autres non.Sur Ghost of Tsushima, cette option obscurcie l’image mais en contrepartie j’ai un meilleur contraste.Bref, avez-vous déjà essayé de bidouiller pour ceux qui ont TV compatible, vaut mieux le désactiver ? Quels sont les apports réels de cette option, j’avoue que j’y comprend pas grand chose.Merci