Astérix & Obélix XXL Romastered sortira le 22 Octobre.



Quant à Qui veut gagner des Millions, Il est prévu pour le 29 Octobre, et pourra donc concourir au Goty des Games Awards. Il est prévu sur PS4. One, Switch et PC et aura un mode multi.



https://twitter.com/Microids_off/status/1288143467089199106



https://twitter.com/Microids_off/status/1288142366193393665

