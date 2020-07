Désolé de poster encore un article et de pourrir votre week-end en espérant que ça devienne pas relou



Bon digital foundry viens de lâcher une video dédiée au cas halo infinite, je vais vous résumer cela rapidement... (tout complément ou traduction supplémentaire serait le bienvenue)







Selon eux, cet aspect visuel du jeu serait dû au fait que le jeu utilise un éclairage dynamique pour le soleil (enfin l'étoile qui éclaire le halo) et au moment de la journée de la démo et de la configuration du terrain.

Quand la démo se passe dans les zones d'ombres et non éclairées cela rend les textures plates, c'est du au fait le Ray tracing ne soit pas encore implémenté, ce qui donne cet aspect old gen, quand ils finiront cet aspect technique (RT) ce sera le jour et la nuit pour le rendu (comme un certain minecraft) pour les passages où on parle de the last of us 2, ils disent que l'éclairage est statique pour sublimer les décors, mais que ça poserait un souci sur un jeu comme jeu comme halo... donc ils disent d'être patients et d'attendre que le taf sur la lumière / rt etc soit terminé... et que ça sera vraiment différent visuellement...