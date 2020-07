Star Citizen

D'ores et déjà en PTU (l'environnement de test), cette nouvelle Alpha devrait voir le jour en fin de semaine prochaine, avec facilement 1 mois de retard sur le planning initial. Une paille, c'est vrai, pour un jeu qui en est déjà à sa huitième année de développement, alors même que certains prédisent une bêta pour 2025.Pour rappel, après la 3.9 aurait du survenir l'Alpha 4.0. Mais devant le retard accumulé par CIG et lessubséquemment retirées par paquets de la feuille de route, les développeurs ont préféré opter pour une version 3.10, qui fait tout de suite moins d'effet qu'une 4.0. Cette 3.10 laissera sa place à une 3.11 en octobre puis même à une 3.12 pour la fin de l'année, car c'est en effet ce qui vient d'être annoncé par le studio à travers la mise à jour hebdomadaire de la roadmap . Pour l'instant, la 3.12 ne propose pas grand-chose, les nouveautés qui viendront avec seront dévoilées par la suite.Une chose est sûre : le développement de Star Citizen avance très très très lentement, et les informations sur les avancées du jeu solo, Squadron 42, sont rares voire inexistantes. Plus que jamais, être fan de ce jeu relève d'une persévérance rare, tant la communication du studio est erratique. Fort heureusement, il y a les fameuxpour donner du grain à moudre et rassurer la foule impatiente : CIG a une fâcheuse tendance à ne pas vouloir évoquer ses avancées, et ce n'est pas près de s'arrêter.Revenons en à cette Alpha 3.10. Qu'a-t-elle dans le ventre ?- De nouveaux magasins à New Babbage (planète : microTech) et un agrandissement de GrimHEX (station pirate cachée dans un astéroïde de Yela).- Le tenancier de bar bénéficie désormais d'animations travaillées quand vous lui commandez à boire (il s'agit en fait d'une itération plus avancée d'IA interactive avec les joueurs).- Les joueurs peuvent enfin s'envoyer de l'argent entre eux et ainsi se rémunérer pour services divers rendus, ce qui donne beaucoup plus d'intérêt aux guildes de joueurs qui parsèment déjà le système Stanton.- Le HUD des vaisseaux a été amélioré.- Le modèle de vol en atmosphère a été revu, de sorte que les joueurs ressentent beaucoup plus le poids de leurs vaisseaux, ce qui rend plus compliquée la gestion des gros vaisseaux sur les planètes pourvues d'une atmosphère.- En parlant d'atmosphère, les vaisseaux qui pénètrent en atmosphère seront désormais entourés de flammes et autres effets indiquant la résistance.- Deux nouvelles armes utilisant des dégâts électriques ont été introduites, et si les adversaires touchés par ces arcs électriques sont proches les uns des autres, ils seront électrocutés à leur tour.- Combattre au dessus d'une certaine vitesse propre à chaque vaisseau va s'accompagner d'un malus : pour toucher son adversaire, il faudra y aller mollo sur les propulseurs.- Les zones d'exclusion aérienne affichent désormais un genre de couloir indiquant la bonne trajectoire à suivre pour aller se poser.- L'intérieur de l'Origin M50 a été amélioré (il en avait bien besoin) et le P72 couleur émeraude fait son apparition en jeu.Vous l'aurez compris, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, même si évidemment, cette 3.10 s'accompagne d'une palanquée de corrections de bugs et d'ajustements divers qui seront dévoilés par leofficiel quand cette Alpha sera rendue disponible à tous les joueurs. En tout état de cause, il va falloir continuer à s'armer de patience, et ce jusqu'à la fin de cette année 2020 décidément compliquée à bien des égards, même donc s'agissant du développement de Star Citizen.