Découvrez un sombre mystère que seul un médium peut résoudre. Rendez-vous dans une station communiste abandonnée et utilisez vos capacités psychiques uniques pour découvrir ses secrets profondément troublants, résoudre des énigmes à double réalité, survivre à des rencontres avec des esprits sinistres et explorer deux réalités à la fois. The Medium est un jeu d'horreur psychologique à la troisième personne qui propose UN GAMEPLAY BREVETé en double réalité et une bande son originale co-composée par Arkadiusz Reikowski et Akira Yamaoka.



DEVENIR UN MÉDIUM

Manipuler des capacités psychiques uniques réservées à ceux qui ont le don. Voyagez entre les réalités ou explorez-les toutes les deux en même temps. Utilisez l'expérience Out of Body pour explorer des endroits où votre moi réel ne peut pas aller. Créez des boucliers d'énergie et délivrez de puissantes explosions d'esprit pour survivre au monde des esprits et à ses dangers de l'autre monde.



VOIR CE QUI EST CACHÉ



Plongez dans une histoire mature et moralement ambiguë, où rien n'est ce qu'il semble être et où tout a une autre facette. En tant que médium, vous voyez, entendez et vivez plus que les autres, et à chaque nouvelle perspective, vous changerez votre perception de ce qui s'est passé dans la station de Niwa.



JOUER DANS DEUX MONDES EN MÊME TEMPS

Un jeu inédit et officiellement breveté qui se joue sur deux mondes affichés en même temps. Explorez simultanément le monde physique et le monde des esprits, et utilisez les interactions entre ces deux mondes pour résoudre des énigmes à double réalité, ouvrir de nouvelles voies et réveiller les souvenirs des événements passés.



ENTREZ DANS UNE RÉALITÉ SOMBRE INSPIRÉE PAR BEKSIŃSKI

Le monde des esprits du médium est un miroir noir qui reflète notre réalité, un lieu sinistre et troublant où nos actes impunis, nos pulsions maléfiques et nos vils secrets se manifestent et peuvent prendre une forme. Ce monde a été inventé et conçu sous l'inspiration des peintures de Zdzisław Beksiński, surréaliste dystopique polonais reconnu internationalement pour son style distinctif et remarquablement inquiétant.



MUSIQUE DE YAMAOKA & REIKOWSKI

Plongez dans l'atmosphère inquiétante et oppressante du jeu grâce à la bande-son originale "double" co-créée par Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski. Yamaoka-san est un compositeur japonais légendaire, surtout connu pour son travail dans la série Silent Hill ; Reikowski est nominé aux Hollywood Music in Media Awards et a travaillé sur des jeux d'horreur aussi acclamés que Blair Witch, Layers of Fear et Observer. Ils unissent maintenant leurs forces créatives pour la musique et les chansons de The Medium.



Et c est encore une fois sur le store de Microsoft, qui balance des infos inédites sur un jeu et aujourd'huic'est sur le titre The Medium qu'on apprend que ce dernier aurait un gameplay, le jeu sera disponible sur xbox series x et pc pour une sortie prévue en décembre de cette année:Des screenshots inédits du jeu: