Bonsoir tout le monde ! Dernière ligne droite pour cette bonne vieille génération de console ! Et je me demandais quelles étaient les scènes des jeux sortis entre 2013 et nos jours qui vous ont décroché la mâchoire ?Pour ma part:Intro magistrale qui te met dans le bain même si tu comprends pas tout.J'ai pas trouvé de vidéo illustrant correctement la scène, mais l'apparition des Dragons quand tu te promènes dans Hyrule, que tu entends la musique qui se lance, sans savoir si c'est un ennemi ou ami, j'ai adoré ! Je vous mets la musique !En dehors de la scène culte de la dance au Honey bee, deux moments m'ont particulièrement marqué dans cette première partie, de part la mise en scène, les décors, la musique etc.Tout d'abord, le combat de boss qui reprend le thème classique des boss de l'original:Le cadre, la musique j'étais fou à ce moment là avec la manette en main !Deuxième moment, le combat contre J-E-N-O-V-A inattendu, le combat est pas ouf ou quoi, mais c'est surtout que les compositeurs savent jouer avec nous, avec la montée en puissance du thème avec les différentes phases, avec l'apothéose lors de la Phase 3 et le thème classique remixé!La reprise de Ellie de Take on Me tout simplement !Le niveau de New Donk City, où Pauline chante le thème du jeu ! Intégralement en 2D avec de grosse référence à la genèse de Mario, j'étais comme un gosse devant.Plusieurs moments d'anthologie dans ce jeu, mais pour moi le meilleur moment reste le raid mené contre le manoir des Braithwaite, la mise en scène, la musique, le gang avançant à l'unisson pour la première fois, WOWAutre mission que j'ai beaucoup aimé, celle où l'on construit le ranch de Red Dead Redemption I, avec la musique qui va bien !Cette scène où Géralt nous dit au revoir, après plusieurs centaines d'heures passées ensemble, 2 DLC, des innombrables personnages, et un univers gigantesque, un de mes jeux favoris désormais.Entre autres ! Je pourrais également citer: Kratos qui va chercher ses bonnes vieilles lames du chaos, la fin de Bloodborne, toute la partie avec Mister X dans le remake de Resident Evil II, la découverte du monde d'Hollow Knight...moments cultes très orientés PS4 et Nintendo, qui s'explique par le fait que je n'ai pas la Xbox.Très bonne génération quand même, et la prochaine s'annonce très bonne également