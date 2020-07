Une version physique qui tiendra sur dix DVD double-couche, dans un boîtier qui sera donc d'une épaisseur tout à fait respectable. L'annonce a été réalisée sur le forum d'Aerosoft par Mathijs Kok, administrateur. Il explique que les versions physiques devraient être expédiées autour du 21 août, mais en profite pour détailler le fonctionnement et l'intérêt de cette version, le jeu utilisant massivement des techniques de cloud gaming.



Mathijs Kok poursuit en précisant que lors de l'installation, les fichiers seront automatiquement mis à jour vers la version du code la plus récente. Il rappelle enfin que le jeu tire parti du cloud, et qu'il faut pouvoir l'utiliser pour profiter du jeu "à son plein potentiel. Ainsi, cette version physique permettra aux connexions les plus modestes de s'épargner le téléchargement initial, mais les joueurs profiteront du même jeu.