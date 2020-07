Bonjour les gens,



Comme vous le savez c'est les soldes en ce moment et j'aimerai votre avis pour le choix d'une télé.



La télé me sert principalement pour la console et Netflix.



J'aimerai donc une bonne qualité d'image, de son, de contrast etc.



Niveau budget je pense mettre en 2500-3000€.



Enfin selon vous est ce que c'est le bon moment d'acheter une bonne télé 4K ou autant attendre les offres de la 8K carrément ?



Ah oui également, niveau équipement sonor vous avez des conseilles ( que ce soit au niveau du son des jeux de la télé ou quand je mets du Pop Smok Eminem Kaaris etc)



Merci d'avance



La paix