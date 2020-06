Je voulais m'acheter un écran 4K HDR en prévision de la next gen, bien que ma Sony Bravia de 2014 Edge Led Full HD me convienne parfaitement, je me dis que la 4K et le HDR qui seront exploités par la PS5 et la Serie X, doivent encore sublimer les jeux.



Ayant un salon très lumineux, je préfère partir sur un Qled que sur un Oled. Je m'étais arrêté sur le Samsung Q90T (ou Q95T avec boîtier externe), combinant, en plus d'une magnifique image, une forte luminosité et un des meilleurs filtre antireflets jamais créé (selon les tests), et un input-lag de 9ms ! (Un record pour une TV).



Mais en traînant sur le forum HCFR, apparemment cet écran n'est pas parfait pour certains acheteurs, notamment le HDR qui serait plus terne que le SDR, c'est pas censé être l'inverse ? Ou qu'il ne faudrait pas activer le mode jeu pour garder une belle image, mais dans ce cas d'après les tests, hors mode jeu l'input-lag monte à 70 ou 90ms... donc totalement injouable.



N’ayant pas envie de claquer 2000 euros et de le regretter, je viens vers vous :



- Est-ce que quelqu'un à cet écran ?

- Et, plus globalement, est-ce que le 4K HDR est vraiment une claque, voire est indispensable pour la next gen ?