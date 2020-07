D'après Xboxygen , le jeu de piraterie d'Ubisoft Singapour aurait subi un reboot complet. La source citée dans l'article évoque une nouvelle orientation...Inspirée de Fortnite.Cette décision aurait enclenché le départ du directeur créatif, Justin Farren pour Wargaming et qui a été remplacé par Elisabeth Pellen, directrice éditoriale chez Ubisoft Singapour.

posted the 07/14/2020 at 08:21 PM by obi69