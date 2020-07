Salut ! Il y a quelques jours était disponible la bêta de Mortal Shell, un "Dark Souls-like". Comme beaucoup j'y ai joué et je viens donc vous donner mon avis à travers cette vidéo ! Certains d'entre vous l'ont testé ? Vous en avez pensé quoi ? On tient un Dark Souls like original ou encore une copie imparfaite ?

Who likes this ?

posted the 07/14/2020 at 09:40 AM by sephrius