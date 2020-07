Voici le lien du test, j’ai arrêté mes cours d’hébreu au CM2 donc si une âme charitable pourrait traduire ce qu’il dit en substancehttps://www.pcgalaxy.co.il/game-review-ghost-of-tsushima/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitterQuelque screens du gars :Ça m’a l’air d’être plus complet que le test précédent et nul doute que la vérité se trouvera certainement entre les deux.

Who likes this ?

posted the 07/14/2020 at 12:27 AM by walterwhite