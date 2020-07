Entre monde ouvert immense à monde semi ouvert en passant par jeu linéaire, sachez qu'il ya aussi des jeux ou ont à un vrai sentiment d'enfermement, notamment par exemple dans les survival horror qui est le genre de prédilection pour enfermer le joueur dans un environnement malsain.

Voici donc un une liste de 6 jeux vidéo ou l'effet d'enfermement est très bien rendu. Les huit clos du JV quoi !



L'ordre n'a pas d'importance, c'est surtout pour m'y retrouver !



6) L'asile d'Arkham de Batman Arkham Asylum



- Batman Arkham Asylum est un exemple parfait de type huit clos. Et même si vous pouvez vous rendre à l'extérieur quelques fois, tout le jeu vous serez "coincé" sur l'île d'Arkham avec les pires psychopathe et ennemis de Batman. Cellule de détention, jardin botanique, Centre médical etc... Les décors seront mine de rien variés même si le sentiment d'oppression et d'enfermement est belle et bien là !







5) Sébastopol de Alien Isolation



- La jeune Amanda Ripley va suivre les traces de sa mère pour la retrouver mais va se retrouver coincée dans le vaisseau Sébastopol, abritant une menace extrême ! Il vous faudra échapper au Xénomorphe tout en luttant pour votre survie contre des androïdes pas franchement amicaux ! Les caches caches avec l'Alien font vraiment partit des meilleurs moment de ce jeu !







4) L'USG Ishimura de Dead Space



- Encore un environnement glauque au possible, bienvenue dans l'USG Ishimura, un brise surface qui erre dans l'espace après avoir été infesté par une invasion Nécromorphes. L'environnement est gigantesque mais aussi tellement oppressant. Le sentiment d'être perdu, seul dans l'espace et en insécurité permanente est ici extrêmement bien rendu.







3) Rapture de BioShock



- Gigantesque ville sous-marine, Rapture est à la fois aussi dangereuse que magnifique. Les habitants ont été transformés en psychopathe avide de sang à cause d'une drogue nommé l'Adam qui les a tous transformé. Et comme si ça suffisait pas, Des protecteurs, sortent de gros colosse en scaphandres, arpente les lieux et etriperont tout ceux qui soit les attaquera soit en essayant de faire du mal à des êtres appeler "petite soeur".







2) L'Asile de Outlast



- En voilà un de huit clos terrifiant ! Tout le jeu, vous serez enfermé dans cet asile psychiatrique en proie à des psychopathes qui voudront vous faire la peau. Vous n'avez pas d'armes et vous devez constamment fuir, vous cachez, ou mourir... L'asile est en plus de ça horrible, couvert de sang et de moisissure, s'échapper de cet enfer ne sera pas chose aisée..







1) Le Manoir Spencer de Resident Evil



- Ce sombre manoir aussi gigantesque que magnifique est un endroit culte du JV ! Bourré de pièges mortel, de créatures sinistre, de clé à trouver et de mystères en tout genre... Et même si on ne fait pas tout le jeu dedans, il faut avouer qu'on y passe malgré tout un sacré bout de temps ! Toujours à la recherche de clé (juste pour ouvrir une grille à la con quand on y pense).







Et vous alors ? Quels sont les huit clos du JV qui vous ont marqué ?



À la semaine prochaine pour un nouvel article de ce genre !