Salut !!



Tout d'abord met toi a jour, tu prétend être un fan mais tu n'aime pas les RTS donc t'as préféré zappé Halo Wars 2, ERREUR, HERESIE, car il s'agit du meilleur Halo de la gen voir du meilleur Halo tout court juste après Halo2 (anniversary) !!

Apres un Halo 5 Guardian plutôt décevant, 343 industrie à écouté les fans de la licence et à opéré avec Halo Wars 2 à certaines corrections, exit les designs degueu de Halo 4 et 5 comme on a pu le voir avec le teaser d'Infinite, un pti retour au source tout en apportant quand même son lot de modernité et de fraicheur, exit les prométhéens (en partie?), et rebonjours les parias et le parasites !!

Alors je sais que ça va sonner faux dans la bouche d'un fan boy Halo, mais je vous assure pourtant que vous avez devant vous l'une des plus belles et meilleurs cinématiques de toute la gen, rien que ca, et si tu ne me crois pas, regarde jusqu'à la fin et ensuite vient qu'on en discute !!

J'invite surtout ceux qui ne connaissent pas ou n'aime pas vraiment la licence à jeter un oeil dessus votre avis changera peut être !!







Quelles sont vos attentes pour ce Halo Infinite ?

Maintenant pensez vous que les console next gen pourrait nous offrir des jeux de cette qualité visuel in game ?

Biensur ca ne sera pas le cas pour Halo infinite crossgen oblige, mais pour une production full next gen ?





signé:

Le gar qui rale tout le temps.