Nous inaugurons une nouvelle ère dans la culture du jeu vidéo en combinant un développement de classe mondiale avec un environnement de travail sans stress. Dès le premier jour, nos équipes se concentreront sur la création de jeux de haut niveau tout en favorisant l'intégrité, la proactivité, la collaboration et la créativité.

Lightspeed & Quantum, l'un des quatre studios majeurs de Tencent Games, annonce la création de LightSpeed Studio Los Angeles. Steve Martin, ancien producteur et directeur de Rockstar San Diego, a été recruté comme directeur du studio et producteur exécutif du développement. Ce dernier s'est d'ailleurs entouré de vétérans de l'industrie venant de Rockstar Games, Respawn Entertainment, 2K Games et Insomniac Games pour développer un jeu en monde ouvert AAA sur PS5 et Xbox Series X.