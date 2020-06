Ceci vient d'un site español Vandal.net



Le fait que la Xbox Series X aura une petite sœur moins chère et moins puissante est pratiquement un secret de polichinelle. Microsoft n'a pas officiellement confirmé son existence mais il est tombé que cette génération ne lancera pas une seule machine, mais une famille de consoles. De cela, nous avons vu de nombreuses fuites qui garantissent qu'un Lockhart de la Xbox S sera nommé en vente aux côtés de la série X et aujourd'hui ses éventuelles spécifications techniques ont été divulguées.



C'est le média technologique The Verge qui a fait écho à un document Microsoft divulgué dans lequel plusieurs consoles sont mentionnées au sein de cette nouvelle famille dont le nom de code est «Project Scarlett»: le nom qui a été utilisé au départ pour faire référence à la Xbox Series X serait en fait celui de toute la génération, laissant 'Anaconda' pour la console la plus puissante (série X) et Lockhart pour la moins performante (série S).



Ces documents parlent d'un profil au sein du code Microsoft: un profil dont le nom est «Lockhart». The Verge a contacté des personnes possédant un kit de développement Xbox Series X et ces sources ont confirmé qu'un tel profil existe dans le devkit. Lors de l'activation de ce profil, les possibilités du kit de développement sont couvertes pour vérifier si le jeu pourrait fonctionner avec eux; Grâce à cela, nous pouvons consulter les spécifications techniques de la Xbox Series S:



7,56 Go de RAM: tandis que la Xbox Series X a 13,5 Go de RAM.

Vitesse du processeur légèrement limitée

GPU à quatre téraflops - Comparé aux 12 téraflops sur Xbox Series X.



Moins cher pour des résolutions plus basses



Avec ces spécifications, la console avec la moindre capacité technique serait concentrée sur le jeu dans des résolutions comprises entre 1080p et 1440p, tandis que la Xbox Series X ciblerait 4K. Avec cette réduction des spécifications, la Xbox Series S devrait être considérablement moins chère que sa sœur aînée, mais Tom Warren, le journaliste qui signe ce rapport, a déclaré sur son compte Twitter personnel que "moins cher ne signifie pas bon marché", nous aurons donc que d'attendre des informations officielles de Microsoft pour connaître la différence de prix entre les deux.