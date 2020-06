Hello ! Nouveau top 10 après un petit moment d'absence et je sais que vous en êtes friand (enfin je crois). Bref, aujourd'hui on va s'intéresser au meilleur niveau de forêt dans les JV et y'en aura de tout les goûts croyez moi. Et forcément, y'aura des jeux que vous, vous avez fait et que vous mettrez dans le classement mais pas moi, soit parce que j'ai pas fais le jeu, soit parce que ça m'a moins marqué et vice versa, un top subjectif quoi !



Spoil possible donc attention !







10) Forêt de Serenne Fire Emblem Path of Radiance



- On commence ce top avec une forêt bien lugubre ! J'ai beaucoup aimé ce niveau dans le sens où déjà il est assez long et difficile, et l'histoire y est intéressante en plus de ça. En effet, la forêt appartenant avant au hérons a été massacrée et brûlée, ne laissant que des cendres. Le peuple hérons a également était décimé par l'Homme. J'ai trouvé ce niveau assez triste, mais aussi touchant surtout avec ce qu'il se passe à la fin.







9) Monde de la forêt DK Country Returns



- Le cinquième monde de DK Country Returns a été un plaisir à parcourir, surtout grâce à son level design inspiré. Même si une certaine répétitivité au niveau décor se fera ressentir dans ce monde, ça reste vraiment un plaisir de le parcourir. Dommage que le boss de cette zone soit vraiment naze par contre...







8 ) Abri-Forêt Jak 2



- Un grand niveau, aussi bien en verticalité qu'au niveau du level design. Vous serez amené a faire pas mal de choses dans cet endroit, notamment de la chasse au métal heads, escorté des PNJ, activer des mécanismes etc... J'aimais beaucoup l'ambiance et la musique de cet endroit !







7) Vertchemin Hollow Knight



- Le deuxième niveau du jeu, qui a plus l'apparence d'un jardin qu'à une véritable forêt mais bon, je l'inclus quand même. Il est magnifique, le level design est vraiment intéressant, comporte de multiples chemins différents, et je kiffe la musique. Le boss est également très bon dans cette zone. Bref, c'est un niveau marquant je trouve.







6) Bois Interdit Bloodborne



- j'aurai pus inclure le jardin de Noiresouche de Dark Souls mais j'ai finalement décidé de mettre ce niveau. Un peu plus complet que Noiresouche. Un vrai boss, et pas optionnel, que sont les Ombres de Yarnham, un level design travaillé, on s'y perd facilement dans cet foutu forêt bien glauque !







5) Forêt de Clairefeuille Rayman 3



- C'est à partir du deuxième monde que les choses sérieuses commencent pour ce Rayman ! Les premières transformations, les Hoodlums qui arrivent en masse, le fun est omniprésent ! Et enfin le premier boss du jeu ! Bref, ce niveau est un régal de tout les instants !







4) Bois Click Clock Banjo Kazooie



- Un super niveau est clairement un de mes préférés du jeu, même si c'est le dernier. Et la particularité dans ce monde, c'est le bois qui change au fil des saisons, modifiant de ce fait constamment l'ambiance du lieu ! C'est aussi ici qu'on trouve la transformation en abeille repris d'ailleurs par les Mario Galaxy. Ça en fait vraiment un monde génial à parcourir et surtout plutôt difficile !







3) Forêt de Nibel Ori And The Blind Forest



- Magnifique, somptueuse, sublime, les adjectifs ne manquent pas pour ce monde incroyable, variant constamment les ambiances tantôt sombre tantôt sublime. C'est simple, j'ai pas encore vu plus belle forêt dans un JV ! En tout cas en 2D.







2) Forêt de Limbo Limbo



- Glauque, effrayante, malsaine, la forêt de Limbo est clairement un des meilleurs level "de forêt" que j'ai pus voir dans le JV. Pleins de moments marquant comme l'araignée géante, les indigènes qui veulent nous tuer etc... Et l'ambiance y est tellement saisissante la vache !







1) Temple de la Forêt Ocarina of Time



- Voilà le meilleur pour moi, excellent aussi bien en terme d'ambiance que level design,le temple de la forêt est une réussite sur tout les plans, et un des donjons les plus difficiles du jeu, surtout en MQ ! Et le boss y est incroyable aussi ! C'est clairement le meilleur level en forêt pour moi !







Voilà, ainsi s'achève ce top, hésitez pas à me dire quel est le votre dans les commentaires ! Et si vous avez des idées sur les prochains top (ou flop) que je pourrai faire je suis preneur, car je vous avoue que je suis un peu en panne d'idée là Merci d'avance !