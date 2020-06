Seul jeu ayant retenu mon attention après la "conférence" catastrophique (pour pas dire nul à chier) de l'EA Play. Son univers Tim Burtonesque assez sombre aura su me captivé, et je dois pas être le seul.



En gros :



- Bienvenue dans le monde du Random, un sombre royaume ou chaque citoyens détermine leur avenir dans le rôle d'un dé. Allez-vous être vaincu par votre destin ou vaincre le chaos et apprendre à le faire fonctionner en votre faveur ?

Embarquez dans un voyage avec Even et son acolyte Dicey pour tenter votre chance et brisé la malédiction du Random.



Soir prévue en 2021