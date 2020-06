Moniteur : QLED 31.5 pouces ;

Résolution maximale certifiée : 1440p = 2560x1440 ;

Dalle VA incurvée 1000R : 80% plus courbée que le standard actuel ( 1800R) ;

Échelle de contraste : 2500/1 ;

Certification VESA DisplayHDR 600 (400, 500, 600, 1000, 1400, 400 True Back et 500 True Black) : luminosité maximale 600 cd/m² (350 cd/m² typique) ;

AMD Freesync Premium Pro & compatible G-Sync ;

Temps de réponse : 1ms ;

Taux de rafraîchissement maximal : 240 Hz ;

Connectiques : HDMI 2.0 + 2x Display Port 1.4 + 2x USB 3.0 + prise casque Jack 3.5 ;

Hauts-parleurs : Absents ;

Mode Eye Saver & technologie Flicker Free...

Retrouvez ci-après le détail du Odyssey G7

Détail du AMD Freesync Premium Pro

Source ci-après vers le Samsung 32" QLED – LC32HG70

Ainsi c'est la marque Samsung qui dégainera de ses usines à la date du 1er juillet de cette année, THE moniteur gaming, rien de moins ! En effet, à vous qui aimez, ou aimeriez profiter des futureset oucomme il ce doit, à que voilà les bénéfices que pourrait vous offrir le nouveau moniteur de Samsung baptisé(alias : Samsung 31.5" QLED - Odyssey C32G75TQSU) :(puis en source) :Je ne m'éterniserais pas à vous récapituler inutilement les caractéristiques duprésenté ci-dessus, néanmoins j'aimerais porter votre attention sur quelques points pour le moins notables, dont le premier est sa courbure de 1000R, soit une courbure 1,8 fois plus prononcée que le standard actuel qui est de 1800R ! Et si le standard actuel possède une coubure bienvenue, elle demeure relativement ouverte, ce qui ne sera bien sûr plus vraiment le cas pour une immersion du feu de dieu !Le deuxième point est l'échelle de contraste de 2500/1 de la dalle, qui ce présentera sur la même échelle plus performante de 0.500/1 que leur modèle de 2019 (le plus performant), le Samsung 32" QLED – LC32HG70 :Le troisième point est que le moniteur embarque une innovation de choix : le. Pour la faire courte, c'est l'alliance du meilleur de la technologie(contrant tout déchirement de l'image liée à une fluctuation plus ou moins importante de fps), et du(existent les certifications : 400, 500, 600, 1000, 1400, 400 True Back et 500 True Black), qui pourront enfin fonctionner de pair à l'inverse du modèle de 2019 que je vous présentes au-dessus.Le quatrième point lui, c'est bien le taux de rafraîchissement maximal de la dalle qui donnera désormais le choix entre 5 modes de rafraîchissement, à savoir : 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz et enfin 240 Hz, soit près de 1,8 fois supérieur aux mode de fréquence 144 Hz qui jusqu'alors était la valeur maximale de leur modèle de 2019. Malheureusement... l'HDMI 2.0 limite les possibilités de jouer en 120 fps (peut-être ?), car l'écran étant à 240 Hz,la question peut ce poser...Au-delà de ça, le temp de réponse de 1ms sera de la partie, probablement en utilisant l'option dédiée " Temps de réponse "... mais dont il reste à savoir la compatibilité avec. L'on remarquera également le roulement d'une des deux prises HDMI pour une prise Dysplay Port 1.4 supplémentaire...Un choix qui s'explique toutefois par l'absence de hauts-parleurs à l'écran, ces prises-ci ne délivrant aucun son en sortie, il nécessite soit de jouer avec un casque filaire ou sans-fil sur la tronche, soit une installation audio particulière moyennant finance donc.Pour finir, sachez qu'un modèlesortira de pair, mais qu'il présentera un ratio sur une échelle de 21/9...(pris en comparaison duen source) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00237376.html?offerId=AR201710020045