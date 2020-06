J'ai fais un article récemment qui évoqué un que AMD songé à reporter ses Ryzen 4000 series basés sur l’architecture Zen 3 à 2021 ici mais l'entreprise américaine a démenti les rumeurs et a de nouveau confirmé que les Ryzen 4000 series sortiront bel et bien en fin d'année.AMD a également démenti la rumeur qui évoquée que les Ryzen 4000 series pourraient être gravés en 5 nm, confirmant de nouveau qu'ils seront en 7 nm+.Les Ryzen 4000 series offriront un support étendu de la norme PCI Express 4.0 afin d’offrir de meilleures performances (I/O) pour les SSD mais aussi le support d’un plus grand nombre de ports M.2., SATA et USB 3.2.