Selon DigiTimes, souvent très bien informé, AMD aurait donc décidé de revoir ses plans et de repousser la sortie des Ryzen series 4000 à 2021.La raison ? AMD semble s'être rendue compte qu'elle risquait tout simplement de se faire concurrence elle-même. D'autant plus que les Ryzen series 3000 continuent à très bien se vendre.Lien : ici Dans le même temps, AMD annonce les Ryzen XT pour ses processeurs Ryzen series 3000.Ces trois nouveaux processeurs débarqueront dès le 7 juillet.Concernant les prix :- Ryzen 5 3600XT : 249 dollars (euros ?)- Ryzen 7 3800XT : 399 dollars (euros ?)- Ryzen 9 3900XT : 500 dollars (euros ?)Précisons que ces trois processeurs ne sont pas livrées avec des solutions de refroidissement.Lien : ici

posted the 06/16/2020 at 04:47 PM by marcus62