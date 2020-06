Hello ! En vu de la sortie en fin d'année du nouveau Ratchet à paraître sur PS5, je me suis dis que ça serait sympa de vous proposer mon classement de la série Ratchet & Clank, du pire au meilleur ! J'ai joué a peu près à tout les opus principaux de la série, sauf les spin off mobile ou PSP. Ce classement est bien entendu subjectif comme d'habitude...10)- C'est pour moi le"pire épisode", même si ça en fait pas un mauvais jeu pour autant. Osé le Tower Défense dans Ratchet, pas une mauvaise idée en soi mais malheureusement, le jeu se vautre totalement sur le reste, nous forçant à rebrousser chemin sans cesse pour espérer tenir face a des ennemis de plus en plus difficile. En solo, c'est simple, vous ne pouvez limite pas y arriver. A plusieurs, c'est mieux mais ça reste vraiment convenu et très très vite répétitif...9)- C'est surtout sa duré de vie qui le pénalise bien trop pour espérer pouvoir être plus haut dans le classement... 5 heures seulement seront nécessaires pour boucler l'aventure sans nécessairement avoir envie d'y revenir...- Un Ratchet 100% tourner vers la coopération pour cet épisode. En effet, Ratchet/Qwark, Nefarious et Clank s'allient dans cet épisode ! Le jeu propose une duré de vie correcte dans des environnements assez joli même si moins inspiré que ses prédécesseurs. Préférez y jouer avec au moins un pote car si vous y jouer seul, les autres perso seront contrôler par l'IA, ce qui au final retire un peu l'essence même du jeu !7)Cette fois ci, Ratchet ne navigue pas de planète en planète. Non, ici, vous êtes coincé dans un show de téléréalité loufoque et vous allez devoir survivre en vous frittant avec des mutants/robots qui ne souhaiterons qu'une chose, vous mettre en pièce ! J'ai trouvé ce jeu assez original et ça change, malgré une grande répétitivité, surtout que les décors ne se renouvelle pas assez malheureusement. Le jeu est aussi plutôt difficile et ça j'ai bien apprécié !6)- Cet épisode fait plus office "d'apéro" mais il en demeure pas moins un bon jeu. Avec une vraie histoire, de nouvelles planète etc... Il est malheureusement bien trop cours mais il dispose d'une bonne rejouabilité, et il est en plus vraiment fun à parcourir. Très joli visuellement également ! L'idée de la gravité était une bonne idée et c'était bien exploité et ça rappeler un certain Mario Galaxy ^^5)- Inclue seulement le premier sur PS2, celui sortit en 2016 étant "qu'un" (certe fort joli) Remake. Il m'a paru plus juste d'inclure celui de 2002 qui en plus est plus complet que son Remake, un comble... Un excellent jeu et le tout premier Ratchet de la série. Rester un peu timide en terme d'arme etc mais heureusement les suites vont rapidement changer la donne !4)- Il a failli être sur le podium selon moi. Incroyablement variés en terme de planètes, environnements, ennemis, armes etc... Des personnages vraiment charismatique, et surtout un des opus de la série les plus généreux, il m'a fallut 15-20 heures environ pour terminer le jeu. C'est un fun de tout les instants ni plus ni moins !3)- Le 3 ème opus de la série à la troisième place, on dirait c'est fait exprès mais non ! Ratchet et Clank 3 est vraiment un putain de jeu ! Il est peut être pas aussi innovant que l'étais le 2 et on pourrait presque le qualifié de "Ratchet & Clank 2.5" mais ce serait un peu abusé quand même. Son mode multi était aussi vraiment fun et une première pour la série.2)- Médaille d'argent pour ACIT. Enfin un Ratchet avec un "véritable" scénario et un peu moins dans l'humour, même si toujours présent. C'est aussi un Ratchet un peu plus mature que ses prédécesseurs, et ça fait plaisir. C'est également un des plus variés, avec les phases avec Clank dans la Magnifique Grande Horloge, qui mettront vos méninges en action. Les phases en vaisseau des anciens ont étaient améliorer, et le jeu se permet même de nous offrir un mini open world, car on peut aller dans l'espace quand on veut ! Un des rares défauts du jeu selon moi et sa grande facilité même en difficile, avec des armes complètement péter... Mais à part ça, c'est vraiment un des meilleurs de la série selon moi, peut être un poil court en ligne droite mais quel régal, quelle aventure ! Et puis, c'est aussi un des plus beaux jeu de la PS3 !1)- La médaille d'or revient pour moi à R&C 2 !Il est selon moi le meilleur opus de la série tout simplement ! Le plus variés, le plus fun et avec les meilleures planètes ! Planète Greblin/Oozla/Usine Protoanimal.. Je m'en rappel encore c'est dire ! C'est aussi un des Ratchet les plus difficiles, avec des ennemis qui tapent très fort. Et puis, il est assez long, ya bien une quinzaine de planètes différentes, avec un scénario vraiment pas mal ! Un humour bien présent qui n'en fait jamais trop, et des planètes vraiment grande et qui sont un régal à parcourir ! Des armes complètement loufoques également et plein de nouveaux gadget. Son seul défaut et selon moi les phases en vaisseau éclaté mais à part ça c'est un excellent jeu. Le meilleur de la série haut la main pour moi !j'aurai adoré un remake mais je crache pas non plus sur un tout nouvel opus, clairement pas !PS : Je n'ai fait "la taille ça compte" voilà pourquoi il ne figure pas dans le classement.Voilà pour mon classement ! Et vous, le votre ?Vivement Rift Apart !!!