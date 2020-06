Star Citizen

Mai 2020 était déjà devenu le mois ayant rapporté le plus d'argent au studio de développement CIG depuis le lancement du projet Star Citizen en 2012. Les ventes effectuées lors de l'Invictus Week 2950 ont en effet été exceptionnelles, et la période d'essai gratuite du jeu cette semaine-là (le) a su convaincre énormément de nouveauxEt donc juin 2020 devient le mois où la barre symbolique des 300 millions de dollars de financement participatif est atteinte par le jeu (sans doute grâce à l' Alien Week débutée hier ). De fait, pour beaucoup, Star Citizen (et Squadron 42 son mode solo) s'affirme comme étant le jeu vidéo le plus cher de l'histoire car il est toujours en cours de développement et les choses sont encore loin d'être terminées.Les news que l'on risque de voir fleurir à droite et à gauche sur la toile concernant ce faramineux budget vont peut-être pousser CIG à publier une vidéo sur les avancées de Squadron 42 qui avait été évoquée en mai par leurs équipes et dont on n'a plus vu la couleur depuis. En attendant, les finances de Star Citizen sont extraordinairement solides et laissent entrevoir un avenir radieux au développement du jeu de Chris Roberts : 2020 est déjà l'année de tous les records pour le jeu.L'Alpha 3.10 de Star Citizen est actuellement en test pour lesles plus passionnés/assidus, les, quand l'immense majorité des joueurs continue de s'amuser, en slalomant entre les bugs, sur l'Alpha 3.9.1 du jeu.