Je vais commencer par la forme. Au delà de la crise sanitaire, je trouve que le format "nintendo direct" manque de panache. C'est efficace mais je ne retrouve pas l'âme d'une conférence avec ses couacs et ses moments d'anthologies.J'espère que l'après Covid-19 remettra les conférences au coeur de la communication.La rétro ? Beaucoup d'indices mais visiblement, rien. (Pour le moment)Les jeux, que dire ? Je n'ai pas eu la claque qui été "teasée" depuis des mois par Sony ainsi que Microsoft d'ailleurs. "Encore plus incroyable que lors du passage de la 2D à la 3D", j'ai un doute.Il y avait une forme d'excitation après la vidéo de l'Unreal Engine 5 qui était dingue, cependant, je n'ai pas retrouvé cela dans cette liste de jeux impressionnante.Je note le Project Athia qui donne envie de voir du gameplay. Je dis oui à cet action RPG.[img] [/img]J'ai trouvé vraiment incroyable le nouveaux Ratchet. On a la sensation de jouer à un film d'animation et visiblement, le SSD est très bien utilisé. Dans le meme genre, Kena Bridge of Spirits m'a totalement impressionné. Visiblement ils sont 14 sur le jeu, je leur tire donc mon chapeau .[img] [/img]Concernant les grosses productions Sony, je trouve qu'elles sont très jolies mais j'ai du mal à voir le bond de génération. Horizon Forbidden Westest est magnifique, néanmoins, le premier l'est encore aujourd'hui. Je n'aurai pas été choqué que ce trailer soit tourné sur PS4 Pro.Après le visionnage de l'UE 5, je voyais déjà un Horizon de cet acabit.GT7, que dire, visiblement pas au lancement alors que la concurrence aura son jeu de course. De plus, après avoir regardé la video en 4K, c'est beau mais est-ce sincèrement plus impressionnant que le dernier Forza sur One X ?Finalement, je reste plus impressionné par la fin de génération de la PS4. TLOU 2 a l'air techniquement incroyable, God of War n'a rien à envier à toutes les présentations du 11 juin 2020.Je suis curieux de voir la réponse de Microsoft. Je ne vois pas en quoi Microsoft serait en panique ou que sais-je, tout reste ouvert et c'est une bonne chose.Concernant la machine, avec du recul elle n'est pas si moche, mais elle passerait surement mieux en noire dans mon salon.