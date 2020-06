Quand on regarde le nombre de jeux sorti par Insomniac, c'est assez impressionnant de voir leur productivité car voici depuis 2014 tous les jeux qu'ils ont pu sortir :Sunset Overdrive 2014Slow Down, Bull 2015Fruit Fusion 2015Digit and Das 2015Bad Dinos 2015Ratchet and Clank 2016Song of the Deep 2016Edge of Nowhere 2016The Unspoken 2016Feral Rites 2016Seedling 2018Marvel's Spider-Man 2018Stormland 2019Strangelet 2019Bien entendu dans cette liste il y a aussi des plus petits projets, de la VR mais c'est assez impressionnant de se dire qu'à part en 2017, ils ont sorti au minimum deux jeux par an.Cela sera aussi le cas en 2020 avec le standalone sur Miles Morales et le nouveau Ratchet & Clank.C'est probablement une des meilleures acquisitions que Sony pouvait faire et cela va être très intéréssant de voir ce qu'ils vont pouvoir produire dans le futur maintenant qu'ils ne se concentront que sur une seule plateforme et qu'ils n'auront plus à se disperser pour trouver des financements en ésperant voir arriver de nouvelles licences de leur part.