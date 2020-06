Bungie est à la recherche d'un concepteur d'investissements hautement technique, créatif et axé sur le travail d'équipe, qui sera heureux de nous aider à construire notre prochaine grande propriété intellectuelle.



Vous êtes la colle entre l'épée et la récompense. Vous travaillerez en tandem avec nos équipes de sandbox et d'économie pour construire et distribuer des objets à nos joueurs. Vivre à l'intérieur d'une base de données géante de centaines de babioles, d'armes et d'armures n'a rien de nouveau pour vous. Et construire un système pour répartir intelligemment ces objets dans le donjon d'un nécromancien ne l'est pas non plus.



Si cela vous ressemble, ou si vous souhaitez relever un défi, nous serions ravis de vous entendre !



En ces temps d'incertitude et d'évolution rapide de l'environnement de COVID-19, tous les postes de Bungie sont soumis à une phase d'intégration (onboarding) et au télétravail.



Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Experience designing, documenting, and executing itemization, investment, or any other fundamental RPG game system at any scale

En effet, dans la partie recrutement du site officiel de Bungie, une nouvelle offre vient d'apparaitre, elle détaille la recheche d'un nouveau développeur spécialiste en systeme de jeu RPG pour leurs prochaines IP:Compétences: