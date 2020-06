Hello la commu,



J'aimerais être conseillé sur le montage d'une tour pc. J'ai un budget de plus ou moins 1000 euros mais je ne m'y retrouve vraiment pas dans les différentes sortes de composantes et en compatibilité...



J'aurais voulu savoir si vous aviez de bons plans et des idées de config dans ces prix là.



J ai déjà une alimentation, un boitier de taille moyenne (assez pour une carte graphique, deux disques durs et un lecteur dvd), un vieux disque dur, un lecteur dvd, un ecran, une souris et un clavier...



Je cherche donc un combo carte mère, mémoire ram, processeur, ssd...



Merci d'avance :-)